Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kulinarische Höhepunkte zum Nachmachen ab 5. Dezember 2017 im SWR Nachmittag



Zwei ganz besondere Vorschläge für das Weihnachtsmenü macht "Kaffee oder Tee" seinen Zuschauern ab Dienstag, 5. Dezember 2017. Schritt für Schritt präsentieren die Spitzenköche des SWR Nachmittags an jeweils drei Tagen hintereinander zwei fürstliche Weihnachtsmenüs mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Vom 5. bis 7. Dezember gibt es ein vegetarisches Menü, in der Woche darauf ein Menü mit Fleisch und Fisch. Wie diese Weihnachtsmenüs gelingen - zu sehen in "Kaffee oder Tee" jeweils von 16:05 bis 18 Uhr.



Vegetarischer Vorschlag



Den Auftakt mit der Vorspeise für das vegetarische Menü macht am Dienstag, 5. Dezember, Mira Maurer. Sie zeigt Variationen von der Petersilienwurzel mit Flan und Orange. Am Mittwoch, 6. Dezember, bereitet Timo Böckle das vegetarische Hauptgericht zu: gefüllte Teigtäschle mit Winterspargel und Rauchkäse-Soße. Am Donnerstag, 7. Dezember, präsentiert Mara Hörner das Dessert: eine weihnachtliche Schoko-Mascarpone Creme.



Vorschlag mit Fleisch und Fisch



In der Folgewoche ab 12. Dezember geht es weiter mit Fleisch und Fisch. Die Vorspeise kommt von Rainer Klutsch: gebeizter Anis-Orangen-Saibling mit Feldsalat und geröstetem Sesam. Am 13. Dezember bereitet Markus Buchholz ein Hirschkarree unter der Haselnusskruste mit Sellerie-Kokos-Püree und Gorgonzola-Schupfnudeln zu. Als Dessert dazu gibt es am 14. Dezember ein Vanillekipferl-Parfait auf Zitrussalat von Kerstin Getto.



Sendung:



"Kaffee oder Tee" 5. bis 7. und 12. bis 14. Dezember 2017, jeweils ab 16:05 Uhr im SWR Fernsehen



"Kaffee oder Tee" - auch bei Facebook und Youtube. Die Sendungen zum Nachschauen gibt's in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.de und unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee



Pressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mail katharinabs@gmx



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2