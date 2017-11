Start-ups und Pharmakonzerne wollen mit neuen Gentherapien medizinische Wunder vollbringen - und Milliarden verdienen, etwa mit Krebsbekämpfung. Doch viele ethische Fragen sind noch ungeklärt.

Unsere Gene seien unser Schicksal, heißt es, aber Toni Cathomen sieht das anders. In seinem Labor am Universitätsklinikum Freiburg, zwischen Monitoren, Labormaschinen und Pipetten, arbeitet der Molekularbiologe daran, die Gesetze der Vererbung umzuschreiben: Er will defekte Gene, die Menschen krank machen, die ihnen lebenslanges Leid und einen frühen Tod mit in die Wiege legen, korrigieren wie ein Lektor einen Text.

Sein Erbgut-Korrektorat startet Cathomen bei einem Defekt im Gen IL2RG. Kinder, die damit zur Welt kommen, bilden ihr Immunsystem nicht aus. Sie sind dauernd krank, ständig bedroht: "Eine kleine Infektion", sagt Cathomen, "kann das Leben kosten."

Doch inzwischen ist dem Freiburger Forscher gelungen, den Fehler im Erbgut zu korrigieren - zumindest in der Petrischale und bei Mäusen. In spätestens fünf Jahren will er Patienten Millionen von Stammzellen entnehmen, ihr Erbgut reparieren und sie wieder ins Knochenmark einpflanzen. "Wenn alles funktioniert, wachsen die Kinder gesund auf", sagt Cathomen.

Möglich macht das eine neue Technologie, die die Biologie seit fünf Jahren rasend schnell erobert: Crispr/Cas9, entwickelt unter anderem von der Biochemikerin Jennifer Doudna von der University of California und der Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier, Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Forscher können nun wie mit einer Schere DNA-Stränge an der gewünschten Stelle zerschneiden und fehlerhafte Teile austauschen. Und zwar präziser, schneller und preiswerter als mit bisherigen Methoden. Der Mensch, glaubt Doudna, habe jetzt die Kontrolle über die Evolution übernommen.

Die neue Technik hat einen Gründerboom in der Genmedizin ausgelöst: Zahlreiche Crispr-Start-ups sind entstanden und zum Teil schon an die Börse gegangen (siehe Grafik), befeuert von der Grundlagenforschung von Wissenschaftlern wie Cathomen. Unterstützt werden sie von namhaften Investoren wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder Amazon-Chef Jeff Bezos. Crispr Therapeutics, Caribou Biosciences, Intellia Therapeutics und andere leisten sich geradezu ein Rennen um die Zukunft der Medizin. Und auch Pharmakonzerne wie Bayer, Novartis und Vertex wollen Milliardensummen in die Technik stecken.

Sie arbeiten an Behandlungen, die regelrechte Wunder versprechen: In ein paar Jahren sollen Blinde wieder sehen können und Lahme wieder gehen. Forscher denken über Gentherapien nach gegen das Lungenleiden Mukoviszidose oder gegen Hepatitis B. Und sogar die Plagen HIV oder manche Krebskrankheiten könnten sich in ein paar Jahren vielleicht besiegen lassen. Eine neue Stufe der Medizin wird erreicht, die nicht zuletzt jede Menge neuartiger ethischer Fragen aufwirft. Nicht nur, weil die Technik noch nicht ausgereift ist.

Gentherapie nennen Mediziner das, wenn sie Krankheiten mit Eingriffen in das Erbgut der Körperzellen heilen wollen. Seit etwa 30 Jahren arbeiten Forscher in Tausenden Studien daran. Immer wieder gab es schwere Rückschläge, Patienten starben an Nebenwirkungen. Nun aber geht es schnell voran: Erst kürzlich meldeten Ärzte aus Bochum und von der Universität im italienischen Modena, dass sie einen Jungen mit einer lebensbedrohlichen Hautkrankheit retten konnten: Sie nahmen Stammzellen, programmierten sie genetisch um, züchteten aus ihnen neue Haut und transplantierten sie auf den Körper des Jungen. Im August gab die US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für Kymriah - die erste Gentherapie gegen Krebs, entwickelt vom Pharmahersteller Novartis. Und bald dürfte die erste Genbehandlung gegen eine erbliche Degeneration der Netzhaut zugelassen werden.

Die Erfolge der vergangenen Jahre verdankt die Forschung vor allem neuen Methoden, Geninformationen durch die Zellmembranen ins Innere der Zellen einzuschleusen, ohne schwere Abwehrreaktionen auszulösen. Das Taxi für die Genschere Crispr steht also bereit. Und sie könnte der Gentherapie nun den großen Durchbruch bringen. Als Erstes dürften davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...