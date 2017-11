IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals eröffnet Office in Santiago, Chile, für die Evaluierung neuer Projekte und Joint Ventures

MGX Minerals eröffnet Office in Santiago, Chile, für die Evaluierung neuer Projekte und Joint Ventures

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 30. November 2017 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Santiago de Chile ein Office eröffnet hat, um neue strategische Geschäftsmöglichkeiten und potenzielle Projektakquisitionen zu evaluieren. Das Unternehmen hat die Firma Kura Geoscience SPA (Kura Minerals) mit der Projektentwicklung in Chile beauftragt. Kura Minerals ist ein führendes Beratungsunternehmen mit einem Beziehungsnetzwerk in ganz Südamerika und wird von einem Managementteam in Chile geleitet:

Francisco Acuña - Business Manager Francisco Acuña ist Mitbegründer von Kura Minerals; davor unterstützte er BHP Billiton bei deren Geschäftstätigkeit in Chile. Francisco Acuña war unmittelbar an der strategischen Entwicklung von Minera Escondida beteiligt, einer Tochtergesellschaft von BHP Billiton, die zwei groß angelegte Tagebau-Kupferminen in der Atacama-Wüste betreibt. Ferner unterstützte er andere Aktivitäten von BHP durch die Erforschung und Entwicklung der Verarbeitung von Primärmineralien. Er verfügt über einen Abschluss der Universität von Concepción, Chile, als Chemieingenieur (Chem. Eng.) und einen Master of Science (M.Sc.) der britischen University of Manchester im Bereich Industrie, Handel und Entwicklung. Alvaro Florez - Legal Manager Vor seiner Tätigkeit bei Kura war Alvaro Florez Unternehmensjurist der chilenischen Tochtergesellschaften von Freeport-McMoRan Inc. und Lundin Mining Corp. Später arbeitete er als Rechtsanwalt der Gruppe Energie, Bergbau und Rohstoffe der Anwaltskanzlei Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría. Alvaro Florez arbeitete außerdem in der Gruppe Projekte, Energie und Rohstoffe von King & Wood Mallesons, Australien, mit. Er verfügt über einen Bachelor der Universidad de los Andes, Chile, in Rechtswissenschaften und einen Master der University of Queensland, Australien, ebenfalls in Rechtswissenschaften. Thomas Eggers - Exploration Manager Vor seiner Tätigkeit bei Kura beaufsichtigte Thomas Eggers über 25 Explorationsprojekte im nördlichen Zentral-Chile, in Papua-Neuguinea und der Mongolei für Anglo American plc (LON: AAL). Dank seiner Expertise war er als Berater für Explorationsstrategien in ganz Südamerika, Afrika und Ozeanien im Einsatz. Thomas Eggers verfügt über einen Honours-Abschluss der Universidad de Concepción, Chile, im Fach Geologie und über einen Master of Business Administration der Macquarie University (Australien) und der Universidad de Chile (Chile) im Bereich Global Management.

MGX hat Kura Minerals mit der Vertretung des Unternehmens in einer Vielzahl von Bereichen beauftragt, unter anderem bei der Evaluierung, Verhandlung und Einholung von Genehmigungen für potenzielle neue Projekte sowie der Errichtung potenzieller Joint-Venture-Partnerschaften für den Einsatz der unternehmenseigenen Technologie zur Schnellverarbeitung von Lithiumsole.

Über MGX Minerals MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Lithium-, Magnesium- und Siliziumaktiva in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com. Kontaktdaten Jared Lazerson President & CEO Telefon: 1.604.681.7735 Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41637 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41637&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303 L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55303L1013

AXC0191 2017-11-30/13:32