Am Donnerstag leckt der Bitcoin kurzzeitig seine Wunden. Am Mittwoch fiel der Bitcoin nach einem neuen Rekord über 11.000 US-Dollar deutlich. Vom Hoch bei rund 11.400 USD lag die Spanne im US-Handel bei rund 20 Prozent. Im Tief notierte der Bitcoin bei 9100 US-Dollar. Am Donnerstag Mittag wird der Bitcoin knapp unter 10.000 US-Dollar gehandelt. ...

