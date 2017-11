Hamburg - Die Umsätze im Fondshandel der Börse Hamburg konnten im November das Niveau vom Vormonat übertreffen und erreichten ein Umsatzvolumen von 63 Mio. Euro (Okt.: 60,6 Mio.; plus 4 Prozent), so die Börse Hamburg.November sei der letzte Monat im Jahr, in dem die meisten Anleger noch wichtige Anlageentscheidungen treffen würden und an der Börse aktiv seien. Danach komme die Adventszeit, in der bekanntermaßen die Investoren die Bücher weitgehend schließen würden. Die Aktienmärkte hätten sich Anfang November bullisch gezeigt. DAX und EURO STOXX 50 hätten neue Höchststände markiert, diese Gewinne aber im Laufe des Monats wieder abgeben müssen. Der Dow Jones erreiche fast täglich neue historische Höchststände, am 29. November habe er mit 23.938 Punkten geschlossen.

