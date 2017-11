Vier von zehn erwachsenen Bundesbürgern würden gern Geld an der Börse anlegen, klagen aber über fehlendes Wissen. 58% der Deutschen glauben zudem, dass sie mit einer Geldanlage an der Börse unkontrollierbare Risiken eingehen. Fast die Hälfte ist sogar der Meinung, dass Geldanlage an der Börse genauso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...