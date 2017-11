Sell the rally bei DAX, MDAX und gar Bitcoin? Jahresziele im S&P 500 schon erreicht - und nun, Christoph Zwermann? Zwischen 14000 und weniger als 12000 Punkten sei im DAX bis Jahresende noch alles drin, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard. Und im MDAX? Das jüngste Allzeithoch war schneller Geschichte, als man gucken konnte. Der Beginn einer Korrektur? Selbst bei Bitcoins wird es ungemütlicher. Was wenn dann erst der Future kommt? Und die Tech-Werte?