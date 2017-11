Liebe Leser,

der Mittwoch war für Technologiewerte kein besonders positiver Tag. Bereits am Dienstag konnte der NASDAQ-Index nicht mit dem breit gefassten S&P 500 Index mitziehen. Dieser schoss auf neuen Allzeithochs, nachdem bekannt geworden war, dass der Senat den Steuerreformvorschlag zur Abstimmung weitergeleitet hatte. Technologiewerte brachen am Mittwoch sodann deutlich ein. Doch was auffiel, ist die Tatsache, dass andere Branchen, wie etwa die Transportbranche in Form des Dow Jones ... (David Iusow-Klassen)

