BERLIN (Dow Jones)--Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) übernimmt ab 1. Januar 2018 den Vorsitz in der Finanzministerkonferenz (FMK) der Bundesländer. Die FMK wählte Tschentscher in Berlin in den jährlich wechselnden Vorsitz, teilte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) mit, der das Amt 2017 bekleidet. Das einstimmige Ergebnis zeige: "Wir Finanzer pflegen über Parteigrenzen hinweg einen guten Umgang miteinander, bei allem Streit in der Sache." Schäfer selbst wurde den Angaben zufolge für das nächste Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachkonferenz gewählt, der er noch bis zum Jahresende vorsteht. Die FMK stimmt regelmäßig nach den Sitzungen des Bundesrats-Finanzausschusses finanz-, haushalts- und steuerpolitische Themen ab.

