Seit Jahresbeginn beschränken die Opec und zehn weitere Ölförderstaaten ihre Produktion. Das hat den Ölpreis stark steigen lassen. Nun zeichnet sich die Verlängerung der Markteingriffe ab. Der Ölpreis aber könnte fallen.

Der finale Tag des Treffens der Organisation erdölexportierender Länder in Wien beginnt mit einer Überraschung: Große, schwere Schneeflocken rieseln auf die österreichische Hauptstadt herab - sehr zur Freude zahlreicher Delegationsteilnehmer, die überwiegend aus heißen oder gar Wüstenstaaten stammen. Vor dem Luxushotel Kempinski in Wien schießen sie Erinnerungsfotos. Das Winterwetter kommt ganz nach dem Geschmack der Opec, denn Kälte ist für den Energieexport immer eine gute Voraussetzung. Doch auch ansonsten war die Stimmung auf der letzten Konferenz des Ölkartells mit einer Reihe Nicht-Opec-Staaten unter Führung Russlands ausgezeichnet. Denn Öl kostet mit deutlich über 60 Dollar wieder so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Opec verdankt sich das ihren Förderkürzungen - und will sicherheitshalber gleich noch einmal nachlegen.

Die Opec zelebriert den ersten Geburtstag der Kürzungsallianz aus Ölkartell und zehn weiteren Partnern. Dabei war das so ursprünglich nicht vorgesehen. Das Abkommen war zunächst auf sechs Monate ausgelegt. Heute sagt der saudische Ölminister und amtierende Opec-Präsident: "Wir haben etwa die Hälfte des Abkommens erfüllt." Und: "Vor uns liegt noch eine Menge Arbeit."

Auf den Tag genau vor einem Jahr haben sich die 14 Opec-Länder zu einer Förderkürzung verständigt. Wenige Tage später traten zehn Nicht-Mitglieder, darunter Russland, dem Abkommen bei. Insgesamt sollen dem Markt täglich 1,8 Millionen Barrel pro Tag entzogen werden. Das sind rund zwei Prozent der globalen Produktion. Seit Jahresbeginn sind die Kürzungen in Kraft und sie werden entgegen der Erwartungen zahlreicher Ölmarktstrategen auch umgesetzt. Fiel er Ölpreis aufgrund eines Überangebots am Markt Anfang 2016 noch auf ein Zwölf-Jahres-Tief von 27 Dollar je Barrel, hat sich der Rohstoff bis heute wieder deutlich verteuert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kosten heute wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...