Zürich - Die internen Rechtsabteilungen von in der Schweiz ansässigen Unternehmen stehen angesichts der digitalen Transformation vor grossen Herausforderungen. Sie sind sich dessen grundsätzlich auch bewusst, aber oft fehlen ihnen die Ressourcen, um angemessen darauf zu reagieren.

So nutzen erst 27,5 Prozent der firmeninternen Juristenteams digitale Lösungen in ihrem Arbeitsalltag. Dazu gehören etwa elektronische Archive, welche bereits von der Hälfte der Unternehmen eingeführt wurden. Gleichzeitig rechnen 20 Prozent der Firmen aus der Deutschschweiz und je 30 Prozent der Westschweizer und Tessiner Unternehmen damit, dass die Blockchain-Technologien bald auch für Firmenjuristen relevant sein werden. Das Gleiche gilt für elektronische Aktionärsversammlungen, welche von der Hälfte der Firmen als wünschenswert erachtet werden.

Einen höheren Wert weist das viel zitierte Thema künstliche Intelligenz aus. 43 Prozent der Firmenjuristen gehen davon aus, dass eine signifikante Anzahl ihrer Mitarbeitenden in den nächsten Jahren durch intelligente Software-Lösungen ersetzt wird. Erstaunlich ist in dem Zusammenhang, dass trotzdem 38 Prozent der firmeninternen Juristenteams sich bis jetzt noch in keiner Weise mit der kommenden Digitalisierung in ihrem Tätigkeitsbereich auseinandergesetzt haben.

Das Bewusstsein ist da, die Lösungen ...

