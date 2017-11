Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Inflation leicht höher, aber Kernteuerung stabil

Der Preisdruck in der Eurozone hat im November leicht zugelegt, liegt aber immer noch deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem blieb die Kernteuerung stabil, während Ökonomen einen leichten Anstieg erwartet hatten. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate von 1,4 auf 1,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit dieser leicht höheren Rate gerechnet. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Eurozone-Arbeitslosenquote auf tiefstem Stand seit Januar 2009

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Oktober weiter zurückgegangen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 8,8 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Januar 2009. Im September hatte sie 8,9 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine stabile Quote von 8,9 Prozent prognostiziert.

Zahl der Arbeitslosen fällt im November deutlicher als erwartet

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im November wesentlich günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl um 20.000 Personen. Damit sind nun 2,368 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Im Oktober war die Zahl der Arbeitslosen bereits um 60.000 Personen zurückgegangen.

KfW: Deutsches Wachstum schwächt sich 2018 nur leicht ab

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Förderbank KfW im nächsten Jahr nur wenig abschwächen. Wie Chefvolkswirt Jörg Zeuner bei der Vorstellung der Jahresprognose mitteilte, rechnet die KfW für 2018 mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um kalenderbereinigt 2,5 Prozent. Die Prognose für 2017 hob die KfW auf 2,6 (zuvor: 2,3) Prozent an. "Damit befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem Aufschwung, der ins neunte Jahr geht", sagte Zeuner.

Auf Welt-Stahlforum in Berlin deutet sich Annäherung an

Im Handelsstreit um Dumpingstahl deutet sich auf dem Welt-Stahlforum in Berlin eine Annäherung zwischen den USA, China und den Europäern an. "Wir haben uns sehr dafür angestrengt, eine Erklärung zu erreichen, die für alle Mitglieder akzeptabel ist", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) in ihrer Eröffnungsrede. Es gebe ein Übereinkommen mit allen Staaten, das bereits in den Vorgesprächen zustande gekommen war.

Deutsches Bankensystem lässt sich nicht erschüttern

In den Augen eines anglo-amerikanischen Beobachters mutet das deutsche Bankensystem reformbedürftig an. Demnach würde das auf einer langen Tradition beruhende deutsche Finanzsystem in der gesamten Eurozone die niedrigsten Renditen erwirtschaften und dringend eine Konsolidierung erfordern. Diese Anleger hoffen zwar auf eine höhere Rentabilität, sollten sich aber keineswegs zu viel ausmalen.

Tarifverdienste steigen nur geringfügig - Schuld ist Statistikeffekt

Die Verdienste der Arbeiter und Angestellten mit Tarifvertrag sind von Juli bis September insgesamt nur um 1,4 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Schuld ist aber ein Sondereffekt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im dritten Quartal 2016 gab es demnach hohe Nachzahlungen im Öffentlichen Dienst des Bundes und der Gemeinden, im dritten Quartal in diesem Jahr nicht. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts stiegen die Tarifverdienste um 2,6 Prozent, wie die Statistiker mitteilten.

Finanzminister aus Lettland und Portugal bewerben sich für Eurogruppen-Führung

Die lettische Finanzministerin Dana Reizniece-Ozola und ihr portugiesischer Kollege Mario Centeno haben sich für die Führung der Eurogruppe beworben. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus EU-Kreisen erfuhr, reichten die 36-jährige Lettin und der 50-jährige Portugiese ihre Kandidaturen für die Nachfolge von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem ein. Die Frist für Bewerbungen endete am Mittag.

Sondersteuer für Konzerne von Frankreichs Verfassungsrat gebillig

Der französische Verfassungsrat hat eine umstrittene Sondersteuer für Großkonzerne gebilligt, mit der die Regierung die EU-Defizitgrenze erstmals seit zehn Jahren wieder einhalten will. Die Verfassungsrichter urteilten am Mittwochabend, der einmalige Steueraufschlag von bis zu 10 Prozent verstoße nicht gegen das Gleichheitsgebot. Die Regierung rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von gut 5 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Paris verschärft Auflagen für Airbnb

Die Stadt Paris verschärft die Auflagen für Wohnungen, die Touristen über die Internet-Plattform Airbnb angeboten werden. Ab Freitag müssen solche Wohnungen eine offizielle Registrierungsnummer tragen, die bei der Verwaltung beantragt werden muss. Die Stadt hofft dadurch auf ein transparenteres Angebot.

SPD-Geschäftsführer Schneider sieht Aussichten für Koalition offen

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider hat vor dem Treffen der Parteichefs von Union und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Möglichkeiten als offen bezeichnet. "Die Fliehkräfte in der Union sind extrem stark", sagte Schneider im ARD-Morgenmagazin.

Tschentscher neuer Vorsitzender der Finanzministerkonferenz der Länder

Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) übernimmt ab 1. Januar 2018 den Vorsitz in der Finanzministerkonferenz (FMK) der Bundesländer. Die FMK wählte Tschentscher in Berlin in den jährlich wechselnden Vorsitz, teilte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) mit, der das Amt 2017 bekleidet.

Ehemaliger Minister Erdogans in US-Prozess schwer belastet

Im New Yorker Prozess um umstrittene Goldgeschäfte mit dem Iran ist ein früherer Minister des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schwer belastet worden. Der türkisch-iranische Geschäftsmann Reza Zarrab sagte aus, dem ehemaligen türkischen Wirtschaftsminister Zafer Caglayan als Beteiligung am Goldhandel mit dem Iran Millionen Dollar gezahlt zu haben. Ankara warf Zarrab vor, die Türkei zu "verleumden".

Italien/Verbraucherpreise Nov vorl. -0,2% gg Vm, +0,9% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Nov PROG: unverändert gg Vm, +1,1% gg Vj

Brasilien Arbeitslosenquote Okt 12,2% (Sep: 12,4%) - IBGE

