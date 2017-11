MIPI CCS reduziert Komplexität der Softwarekonfiguration sowie Integrationskosten bei der Implementierung von Bildsensoren mit MIPI CSI-2 v2.0

Die MIPI Alliance, eine internationale Organisation, die Spezifikationen für die Mobilfunkindustrie und vom Mobilfunk beeinflusste Branchen entwickelt, hat heute eine neue Spezifikation, die eine standardisierte Möglichkeit zur Integration von Bildsensoren in über Datenfunk verbundene Geräte bereitstellt, veröffentlicht.

Die neue Spezifikation, MIPI Camera Command Set v1.0 (MIPI CCS v1.0), definiert einen Standardsatz an Funktionen für die Implementierung und Steuerung von Bildsensoren. Die Spezifikation wird für die Nutzung mit der Kameraschnittstelle MIPI Camera Serial Interface 2 v2.0 (MIPI CSI-2 v2.0) angeboten und ist ab jetzt für den Download verfügbar. Da eine Standardisierung der Verwendung von MIPI CSI-2 angestrebt wird, ist für den Zugang zur Spezifikation keine Mitgliedschaft bei der MIPI Alliance erforderlich.

MIPI CSI-2 stellt die in der Branche gängigste Hardwareschnittstelle für die Bereitstellung von Kamera- und Bildverarbeitungskomponenten in Mobilgeräten dar. Die Einführung von MIPI CCS für MIPI CSI-2 erhöht die Interoperabilität noch weiter und trägt zur Reduzierung des Integrations- und Kostenaufwands für komplexe Bildverarbeitungs- und Kamerasysteme bei.

"Die MIPI Alliance baut mit MIPI CCS, einer neuen Spezifikation, die die von MIPI CSI-2 bereits gebotenen marktfördernden Vorteile noch verbessert, auf ihrem Erfolg im Mobilkamera- und Bildverarbeitungs-Ökosystem auf", sagte Joel Huloux, der Vorsitzende der MIPI Alliance. Die Verfügbarkeit von MIPI CCS wird Anbieter von Bildsensoren dabei unterstützen, für eine größere Annahme ihrer Technologien zu werben, und Entwickler in die Lage versetzen, mit innovativen Designs, die sich u. a. an die Segmente Mobilindustrie, vernetzte Autos, das Internet der Dinge sowie AR/VR richten, die Markteinführungszeit zu verkürzen."

Startups bis zu weltweit tätigen Unternehmen integrieren Bildsensorkomponenten in ihre spezialisierten bzw. für den Massenmarkt bestimmten Produkte. Bislang war für die Integration und den grundlegenden Betrieb von Bildsensoren eine gerätespezifische Software erforderlich. Doch im Laufe der Zeit sind Bildverarbeitungsanwendungen zunehmend anspruchsvoller geworden und Hersteller sind dazu übergegangen, mehrere Bildsensoren in ihre Produkte zu integrieren, wodurch die Implementierung komplexer und zeitaufwendiger geworden ist.

MIPI CCS erleichtert die Bewältigung dieser Herausforderungen und macht es möglich, einen gängigen Softwaretreiber zur Konfiguration der Basisfunktionen von jedem handelsüblichen, mit MIPI CCS und MIPI CSI-2 v2.0 kompatiblen Bildsensor zu entwickeln. Die neue Spezifikation liefert einen vollständigen Satz von Befehlen, die zur Integration grundlegender Bildsensorfunktionen, wie Auflösung, Bildfrequenz und Belichtungszeit, sowie erweiterter Funktionen, wie Phasenerkennung-Autofokus, Einzelbild-HDR oder schnelle Belichtungsreihen, verwendet werden können.

"Der allgemeine Vorteil von MIPI CCS besteht darin, dass sie die schnelle Integration von grundlegenden Kamerafunktionen auf Plug-and-Play-Weise ermöglicht, also ohne gerätespezifische Treiber, die bislang ein erhebliches Problem für Entwickler dargestellt haben", erklärte Mikko Muukki, technischer Leiter für MIPI CCS. "Ferner wird MIPI CCS Entwicklern die Flexibilität bieten, ihre Implementierungen für fortschrittlichere Kamera- und Bildverarbeitungssysteme anzupassen."

Die Spezifikation MIPI CCS v1.0 wurde für die Verwendung mit MIPI CSI-2 v2.0 entwickelt und ist daher mit früheren Versionen der Kameraschnittstelle MIPI CSI-2 rückwärtskompatibel. Sie wird entweder auf dem Layer MIPI C-PHY oder dem Layer MIPI D-PHY der Midi Alliance implementiert.

Nehmen Sie am Webinar zu MIPI CCS v1.0 teil

Entwickler sind zur Teilnahme am Webinar "Introduction to MIPI Camera Command Set v1.0" (Einführung in den MIPI-Kamera-Befehlssatz v1.0) am 10. Januar um 11 Uhr EST (8 Uhr PST) eingeladen. Unter http://bit.ly/2jMIp2g können Sie weitere Einzelheiten erhalten oder sich für das Webinar registrieren.

Um sich über die MIPI Alliance zu informieren oder sich mit ihr über soziale Netzwerke zu verbinden, folgen Sie bitte ihrer Twitter-Seite, nehmen an ihrer LinkedIn-Gruppe teil oder liken ihre Facebook-Seite. Wenn Sie Mitglied der MIPI Alliance werden möchten, verwenden Sie bitte den Link Join MIPI auf der Website des Unternehmens.

Über die MIPI Alliance

Die MIPI Alliance (MIPI) entwickelt Schnittstellenspezifikationen für die Mobilfunkindustrie und für vom Mobilfunk beeinflusste Branchen. In jedem heutzutage gefertigten Smartphone ist mindestens eine MIPI-Spezifikation zu finden. Die im Jahr 2003 gegründete Organisation hat 300 Mitgliedsunternehmen weltweit sowie 13 aktive Arbeitsgruppen, die Spezifikationen innerhalb des Mobilfunkökosystems herausgeben. Zu den Mitgliedern der Organisation zählen Mobiltelefonhersteller, Geräte-Erstausrüster, Softwareanbieter, Halbleiterunternehmen, Entwickler von Anwendungsprozessoren, IP-Tool-Anbieter, Prüfunternehmen und Testgeräte-Hersteller wie auch Kamera-, Tablet- und Laptop-Hersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.mipi.org.

MIPI ist eine eingetragene Marke der MIPI Alliance. MIPI CSI-2SM v2.0, MIPI CCS SM, MIPI C-PHYSM und MIPI D-PHYSM sind Dienstleistungsmarken der MIPI Alliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171130005022/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Interprose für MIPI Alliance

Lisa McCausland, +1 303-888-2137

Lisa.mccausland@interprosepr.com