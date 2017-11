Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.34 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.631,70 +0,25% +17,78% Euro-Stoxx-50 3.599,82 +0,28% +9,40% Stoxx-50 3.186,46 +0,29% +5,84% DAX 13.117,29 +0,42% +14,25% FTSE 7.384,33 -0,12% +3,38% CAC 5.409,83 +0,22% +11,26% Nikkei-225 22.724,96 +0,57% +18,89% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,54 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,85 57,3 +1,0% 0,55 +1,5% Brent/ICE 64,06 63,11 +1,5% 0,95 +9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,19 1.283,65 -0,2% -2,46 +11,3% Silber (Spot) 16,51 16,54 -0,1% -0,02 +3,7% Platin (Spot) 944,50 939,00 +0,6% +5,50 +4,5% Kupfer-Future 3,06 3,04 +0,6% +0,02 +21,1%

Am Ölmarkt ziehen die Preise etwas an. Hintergrund sind Signale vom Opec-Treffen in Wien, die darauf hindeuten, dass es eine Einigung zu einer Ausweitung der eigentlich im März 2018 auslaufenden Förderbegrenzung geben wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der stark zweigeteilten Entwicklung am Mittwoch zeichnet sich für den Start am Donnerstag an der Wall Street eine etwas festere Eröffnung ab. Sowohl der Future auf den S&P-500-Index wie auch der auf den am Mittwoch schwachen Nasdaq-Index deuten auf um etwa 0,3 Prozent steigende Indizes hin. Während sich Technologieaktien nach dem Abverkauf etwas erholen könnten, dürften Bankenaktien auch am Donnerstag favorisiert werden. Zum einen wegen der Steuerreformfortschritte, zum anderen, weil sich der designierte Notenbankchef Powell jüngst gegen eine schärfere Regulierung von Banken ausgesprochen und eine regulatorische Entlastung kleinerer Banken befürwortet hat. Zudem profitieren die Bankenaktien von den anziehenden Renditen vor dem Hintergrund der im März anstehenden nächsten Zinserhöhung in den USA.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 63,0 zuvor: 66,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Europas Aktienmärkte legen am Donnerstagmittag wieder zu, nachdem die Aufwärtstendenz am Vortag im Spätgeschäft jäh gestoppt wurde. Nach der Talfahrt, ausgelöst von sehr schwachen Technologieaktien, geht es in gesamter Breite wieder nach oben. Die Tendenz zu Umschichtungen hält laut Händlern jedoch an: Bankentitel und Telekomaktien sind gesucht, während bei den Technologiewerten nur eher selektiv wieder zugegriffen wird. "Die Schwäche der Technologiewerte ist vermutlich nur vorübergehend", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Der Technologiesektor bleibe die Wachstumsbranche Nummer eins. Nach dem starken Kursanstieg der Technologieaktien in diesem Jahr seien allerdings viele Anleger in dem Sektor stark übergewichtet, das reize zu Gewinnmitnahmen. Auf der anderen Seite würden Bankentitel immer interessanter: Einerseits mit der Zinswende und andererseits, weil die Phase der Abschreibungen zu Ende gehe. Unter den Einzelwerten ragen Credit Suisse (CS) mit einem Plus von 3,5 Prozent Plus hervor. Die Bank will in der Vermögensverwaltung sowie den zugehörigen Geschäften in Asien das Ziel eines bereinigten Vorsteuergewinns von 700 Millionen Franken vorzeitig erreichen. In diesem Sog ziehen auch andere Bankenkurse an, der Stoxx-Bankenindex legt um 0,6 Prozent zu. Rocket Internet fallen um 3,1 Prozent. Der Konzern hat zwar die Verluste verringert, aber das Erreichen der Gewinnschwelle von Beteiligungen zeitlich verschoben. "Das drückt auf die Stimmung", sagt ein Händler. Eine erhöhte Finanzprognose treibt im TecDAX Morphosys um 5,5 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 18:33 % YTD EUR/USD 1,1838 -0,25% 1,1867 1,1863 +12,6% EUR/JPY 132,97 -0,15% 133,17 132,60 +8,2% EUR/CHF 1,1680 -0,05% 1,1686 1,1673 +9,1% EUR/GBP 0,8798 -0,21% 0,8817 1,1331 +3,2% USD/JPY 112,34 +0,09% 112,24 111,76 -3,9% GBP/USD 1,3451 -0,04% 1,3457 1,3444 +9,0%

Der Dollar zieht an. Neben der Zinserhöhungserwartung erhält er laut Händlern Rückenwind von den robusten BIP-Daten aus den USA vom Vortag. Dazu passt, dass der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank am Vorabend von verstärktem Preisdruck sprach. Sollte die Inflation in den USA zulegen, dürfte das der US-Notenbank in die Hände spielen bei ihrer Planung, im kommenden Jahr die Zinsen dreimal anzuheben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwächer - Technologiewerte sind an den asiatischen Börsen am Donnerstag kräftig abverkauft worden. Aktien wie Samsung, AAC, Tokyo Electron oder Semiconductor Manufacturing trugen durchweg dunkelrote Vorzeichen. Damit setzte sich die Entwicklung der Wall Street fort, wo der Sektor ebenfalls unter Druck gestanden hatte, was unter anderem mit einer Sektorrotation erklärt wurde. "Der drastische Ausverkauf bei US-Technologiewerten hat viele in der vergangenen Nacht überrascht", sagte Händlerin Jane Fu von CMC Markets. Die sogenannten FAANG-Akien - Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet/Google - hatten zwischen 2 und 5,5 Prozent abgegeben. Dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht hat, geriet weitgehend in den Hintergrund, zumal dies erwartet worden war. In China standen die Einkaufsmanagerindizes im Blick, die stärker ausfielen als erwartet. Das Minus am Gesamtmarkt in Schanghai belief sich aber dennoch auf 0,6 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert auf niedrigem Niveau zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Besonders die Banken-CDS-Spreads stehen weiter unter Druck. "Der Markt setzt auf ein Ende der Abschreibungen und damit auf ein Ende der Bankenkrise", sagt ein Händler.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Morphosys erhöht Finanzprognose 2017 dank Lizenzvertrag

Das Biotechunternehmen Morphosys überlässt seinen Medikamentenkandidaten MOR202 zur Behandlung von Knochenkrebs dem Unternehmen I-Mab und kann deshalb die Jahresprognose erhöhen. Das chinesische Unternehmen darf den Antikörperwirkstoff künftig in China, Taiwan, Hongkong und Macao weiterentwickeln und vermarkten. Die Deutschen erhalten dafür eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar. Es winken erfolgsabhängig zudem Meilensteinzahlungen von bis zu 100 Millionen US-Dollar und gestaffelte Umsatzbeteiligungen im zweistelligen Prozentbereich.

Portfolio-Unternehmen von Rocket Internet verringern Verluste

Die Rocket Internet SE verringerte in den ersten neun Monaten bei steigenden Umsätzen und verbesserten Margen weiter die Verluste bei ausgewählten Portfolio-Unternehmen. Jedoch bekräftigte Rocket Internet, dass sich das Erreichen der Gewinnzone bei manchen der Unternehmen über das ursprünglich anvisierte Jahresende 2017 hinaus verzögern könnte.

Deka Immobilien kauft Hochhaus Tower 185 in Frankfurt

Die Deka Immobilien GmbH kauft für ihre Immobilienfonds das Bürohochhaus Tower 185 in Frankfurt. Der Kaufpreis liege bei 775 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Es handele sich um eine der größten Transaktionen in Europa in diesem Jahr, hieß es von JLL Germany, die den Verkäufer CA Immo bei der Transaktion beraten hat.

Aurelius erweitert den Vorstand und kauft zu

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities SE erweitert ihre Geschäftsführung. Zum 1. Dezember 2017 werden zwei neue Vorstandsposten geschaffen. Steffen Schiefer wird Finanzvorstand und Fritz Seemann wird Vorstand mit Fokus Neuausrichtung von Portfoliotöchtern, wie Aurelius mitteilte. Zudem kauft Aurelius das spanische Verpackungsunternehmen Abdelan.

Demire reduziert Portfolio und verbessert Ergebnis

Die Demire (Deutsche Mittelstand Real Estate) AG hat in den ersten neun Monaten 2017 zwar ihr Portfolio aus Gewerbeimmobilien fast auf 90 von 174 Ende 2016 reduziert. Der durch den Verkauf von nicht strategischen Immobilien bedingte Rückgang der Mieterträge wurde aber durch den Abbau von Leerständen fast vollständig kompensiert. Die Mieterträge sanken um 1,4 Prozent auf 55,9 Millionen Euro. Die in der Immobilienwirtschaft wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) I nach Steuern und vor Minderheiten stiegen auf 9,2 (Vorjahr 7,0) Millionen Euro.

Unicredit verkauft italienisches Pfandkreditgeschäft

Die italienische Bank Unicredit hat den Verkauf ihres heimischen Pfandkreditgeschäfts vereinbart. Mit der Käuferin Dorotheum GmbH & Co KG sei ein Preis von 141 Millionen Euro vereinbart worden, teilten die Italiener mit. Erfolgsabhängig könnten nach drei Jahren noch einmal 10 Millionen Euro hinzukommen. Die Transaktion soll bei Abschluss im kommenden Jahr fast vier Basispunkte zur Kernkapitalquote Tier-1 der Bank beitragen.

Credit Suisse kommt voran und gibt sich neue Ziele

