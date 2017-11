Hamburg - Die HANSAINVEST Real Assets GmbH hat zwei Wohnprojektentwicklungen in Berlin angekauft, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Transaktion umfasst sieben Immobilien mit insgesamt 325 Wohneinheiten. Das Investitionsvolumen beträgt rund 130 Mio. Euro.

