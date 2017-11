Deutschland ist ein Land, das nicht gerade mit Trends an den Börsen glänzt. Die wenigen Trends, die überzeugen können, haben es aber in sich. Trendfolger Michael Proffe von Proffe Invest Inc. hat im TecDAX zwei spannende Wert gefunden, die schon seit Jahren überzeugen und deswegen klare Megatrends sind: Bechtle und United Internet. Auf der anderen Seite geht Proffe mit der Deutschen Telekom auf ein negatives Beispiel ein. Warum der Trendfolger die Telekom als "Alptraum für Aktionäre" bezeichnet, erfahren Sie im folgenden Video.