Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat in den vergangenen Tagen erneut gezeigt, in welch einem starken Aufwärtstrend sie sich befindet. Die Aktie konnte Charttechniker davon überzeugen, dass es um mehr als 20 % nach oben gehen könnte. Dies bestätigt sich nun. Konkret: Die Aktie konnte nun die wichtige Unterstützung auf Höhe von 16 Euro verteidigen. Damit befindet sich der Wert in einer klassischen Aufwärtstrendwende. Seit dem Tief bei 13,15 Euro Anfang September wurden sämtliche früheren Unterstützungen, ... (Frank Holbaum)

