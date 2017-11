Der 5. EU-Afrika-Gipfel ist vorüber.

Die EU und die Staaten der Afrikanischen Union wollen ihre Zusammenarbeit in den kommenden Jahren noch einmal deutlich intensivieren. Zum Abschluss des zweitägigen EU-Afrika-Gipfels in Abidjan einigten sich die Teilnehmer am Donnerstag auf vier Kernbereiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...