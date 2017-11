Zürich - Versicherungsunternehmen stehen im Rahmen der digitalen Transformation einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber - so auch im Schadenmanagement. Um individuell auf veränderte Kundenbedürfnisse eingehen zu können und vor allem wettbewerbsfähig zu bleiben, sind strategische Ansätze und Visionen zu zukünftigen Geschäftsmodellen sowie auch innovative Lösungen essentiell. Dazu zählen die Nutzung IoT-basierter Daten sowie der Einsatz von Analytics und digitaler Kollaborationsplattformen. Das sieht die Mehrheit der Versicherer so (91 Prozent) und bewertet die Notwendigkeit digitaler Lösungen als hoch bis sehr hoch. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint, für die 72 Kompositversicherer im deutschsprachigen Raum zum derzeitigen Stand der Digitalisierung im Schadenbereich befragt wurden.

Claudio Stadelmann, Partner bei BearingPoint und verantwortlich für das Versicherungssegment in der Schweiz: «Technologischer Wandel, zunehmender Wettbewerbsdruck und gesättigte Märkte unterstreichen die Bedeutung eines effektiven Schadenmanagements. BearingPoint's aktuelle Studie knüpft an die Untersuchungsergebnisse einer Befragung bei Sachversicherern und zeigt Wege auf, wie neue Technologien im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie das Schadenmanagement optimieren können.»

Zunehmende Kommunikation zwischen Maschinen

Vor allem das Internet of Things (IoT) wird nach Meinung von 86 Prozent der befragten Versicherer das Schadenmanagement grundlegend verändern. Vernetzte Objekte ermöglichen zum Beispiel die Echtzeit-Übertragung von Daten zwischen den mobilen Endgeräten der Versicherten und den Versicherern. "Trotz der vielen Einsatzmöglichkeiten im Schadenmanagement bietet bislang allerdings nur ein kleiner Teil der befragten Versicherungen IoT-basierte Produkte an. Durch die Vernetzung und branchenübergreifende Nutzung der Daten könnten bestehende Strukturen in der Regulierung zu Gunsten einer effektiveren Schadensteuerung aufgebrochen werden", sagt Giovanni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...