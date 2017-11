Die Aktie vom Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor verliert heute rund 20% an Wert und ist damit klares Schlusslicht im TecDax. Doch was ist passiert? Händler verwiesen auf einen Bericht des japanischen Wirtschaftsblatts "Nikkei", das unter Berufung auf eingeweihte Personen am Donnerstag berichtete, dass Apple schon 2018 eigene Chips zum Strommanagement verwenden könnte, um...

Den vollständigen Artikel lesen ...