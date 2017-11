Hongkong (ots/PRNewswire) - Sequoia China wird strategischer

Investor von Income Partners, einem führenden unabhängigen

Fixed-Income-Vermögensverwalter für Asien, der hauptsächlich

Einzelemittenten- und Staatsanleihen sowohl in US-Dollar als auch in

asiatischen Lokalwährungen mit Fokus auf Offshore- und

Onshore-Renminbi verwaltet. Income Partners wird weiterhin privat

geführt und von Mitbegründer und Chief Investment Officer Emil Nguy

geleitet.



Die Partnerschaft zwischen Income Partners und Sequoia China ist

geprägt von Synergieeffekten, schnellem Wachstum und einer

gemeinsamen Vision für festverzinsliche Vermögensverwaltung in Asien.



Die Kooperation mit dem führenden Investor Sequoia China

ermöglicht Income Partners, seine Investorenbasis weiter zu

verbreitern, seine Markenposition in China rasch zu festigen und

führende AI- und Big Data-Spitzentechnologie für festverzinsliche

Anlagen zu übernehmen. Income Partners wurde 1993 gegründet und

verfügt über eine der längsten und erfolgreichsten Erfolgsgeschichten

in Asien bei der Verwaltung von Long-Only- und

Hedge-Fonds-Kreditprodukten.



Emil Nguy, Mitbegründer und Chief Investment Officer von Income

Partners erklärt, "Der wirkliche Wendepunkt auf den Finanzmärkten ist

in jüngster Zeit die Öffnung von Chinas festverzinslichen Märkten,

wie sie sich am Bond-Connect, dem direkten, quotenlosen Zugang zum

China Interbank Bond Market und der allmählichen Einbeziehung des RMB

in die weltweiten Anleihenindizes zeigt. Die Allokation in RMB durch

die Institutionen ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern eine

Frage des Wann, und durch unsere Partnerschaft mit Sequoia China

werden wir unserem Ziel, zum führenden

Fixed-Income-Vermögensverwalter in Asien aufzurücken, ein Stück näher

kommen - dies zu einer Zeit, in der es für globale Institutionen

erforderlich sein wird, den RMB zu verwenden. Das Ökosystem, das

Sequoia China aufgebaut hat, wird sowohl das Onshore-Fondsmanagement

als auch das Gesamtgeschäft von Income Partners erheblich

unterstützen, da wir versuchen, unsere bestehenden Recherchen mit Big

Data zu erweitern und unsere Forschungskapazitäten auszubauen".



Neil Shen, Gründungsmitglied und Managing Partner von Sequoia

China sagt, "Traditionell verbinden Anleger eine Investition in China

mit Anlagen in börsennotiertes oder privates Beteiligungskapital. Wir

glauben, dass der chinesische Markt für die festverzinsliche

Vermögensverwaltung nun, mit Chinas Öffnung und Institutionalisierung

der Märkte für festverzinsliche Wertpapiere, für eine Umwälzung

bereit ist, da der breitere chinesische Fixed-Income-Markt weiter

reift und schnell wächst. Wir freuen uns darauf, Emil und sein Team

bei der Etablierung von Income Partners als Go-To-Manager für die

Verwaltung von Asien-Krediten und chinesischen Onshore- und

Offshore-Krediten zu unterstützen".



INFORMATIONEN ZU INCOME PARTNERS



Das 1993 gegründete Unternehmen Income Partners ist ein

spezialisierter asiatischer Fixed-Income-Manager, der hauptsächlich

Einzelemittenten- und Staatsanleihen sowohl in US-Dollar als auch in

asiatischen Lokalwährungen mit Fokus auf Offshore- und

Onshore-Renminbi verwaltet. Income Partners verwaltet aktiv

Geldmarkt-, Investment-Grade- und hochverzinsliche sowie

Sondersituationen über sowohl Long-Only- als auch

Hedge-Fonds-Portfolios hinweg, und bietet kundenorientierte Lösungen

von White-Label-Fonds bis hin zu strukturierten Managed Accounts, die

auf die Bedürfnisse institutioneller Kunden zugeschnitten sind.

Durch umfangreiche Unternehmensrecherchen und fundierte Kenntnisse

und Netzwerke in den Kreditmärkten in Asien sowie aktives Management

und Absicherung der Abwärtsrisiken des Portfolios hat Income Partners

für seine Kunden überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen

erzielen können. Zu den institutionellen Kunden von Income Partners

zählen Versicherungen, Finanzinstitute (einschließlich Privatbanken),

Corporates und Family Offices.



Income Partners Asset Management (HK) Ltd. ist von der Securities

and Futures Commission für die regulierten Aktivitäten der Typen 4, 6

und 9 lizenziert, bei der US National Futures Association als

Commodity Pool Operator und Commodity Trading Advisor registriert und

wird von der US Securities and Futures Exchange als Anlageberater

reguliert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere

Website unter www.incomepartners.com.



INFORMATIONEN ZU SEQUOIA CHINA



Das Sequoia Team hilft mutigen Gründern beim Aufbau von

Unternehmen, die Geschichte schreiben. Durch die Partnerschaft mit

Sequoia profitieren die Firmen von unserer einzigartigen Gemeinschaft

und den Erfahrungen, die wir in über 45 Jahren Zusammenarbeit mit

Apple, Cisco, Oracle, Google, Alibaba, Airbnb, JD.com und vielen

anderen gesammelt haben. Als "Entrepreneurs Behind The Entrepreneurs"

konzentriert sich Sequoia China auf vier Sektoren: TMT,

Gesundheitswesen, Consumer/Service und Industrietechnik. In den

vergangenen 12 Jahren hatten wir das Privileg, mit mehr als 300

Unternehmen in China zusammenarbeiten zu können, darunter Namen wie

Alibaba, Ali Pictures, AutoNavi, Beta Pharma, BGI, Deppon Logistics,

Dianping, Didi, DJI, Ganji.com, Hero Entertainment, JD.com, Jumei,

Meituan, Meilishuo, Momo, Noah, Ourpalm, Plateno Hotels Group, Qihoo

360, Sina.com, SINNET, Snibe Diagnostic, Toutiao, VanceInfo, VIPshop,

Wanda Cinemas, Weigao Group, Yuwell Medical, ZTO Express. Sequoia hat

Niederlassungen in China, Indien und den Vereinigten Staaten.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/612256/logo_Logo.jpg



View original content:http://www.prnewswire.com/news-releases/sequ

oia-china-wird-strategischer-investor-des-fuhrenden-asiatischen-fixed

-income-vermogensverwalters-income-partners-asset-management-30056425

3.html



Originaltext: Income Partners Asset Management

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063427

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063427.rss2



Pressekontakt:

Carmon CHEUNG

Marketing and Communications

Income Partners Asset Management

Kontakt: pr@incomepartners.com

+852 2169 2100