WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat es in der vergangenen Woche etwas weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gegeben als erwartet. Sie fielen um 2 000 auf 238 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit 240 000 gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stiegen die Erstanträge um 2250 auf 242 250. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung 25. Nov 17 238 -2 242,25 2,25 18. Nov 17 240 -12 240,00 1,50 11. Nov 17 252 13 238,50 7,25 04. Nov 17 239 10 231,25 -1,25

(Angaben in Tsd)

