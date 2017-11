Moskau (ots/PRNewswire) - Hisense, offizieller Sponsor des 2018 FIFA World Cup Russia, meldet mit Stolz, Fußballlegende Ruud Gullit die Übernahme der Twitter- und Facebook-Accounts des Unternehmens während der Endauslosung für den 2018 FIFA World Cup Russia angeboten zu haben. Als stolzer Sponsor hat Hisense diese einmalige Gelegenheit als Teil der weltweiten Engagementaktivitäten des Unternehmens für das Turnier geschaffen.



Als einer der weltweit führenden Fernsehanbieter wird Hisense zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Gruppen und ersten Anstoßzeiten für die 32 teilnehmenden Teams am Freitag, dem 1. Dezember um 15 Uhr im Moskauer Kreml eine Live-Interaktion zwischen Ruud und Fans auf der ganzen Welt organisieren. Während der Endauslosung wird Ruud von einem Hisense-Studio aus direk mit personalisierten Videoantworten auf die Tweets seiner Fans antworten und seine persönliche Meinung zur Auslosung, während diese Form annimmt, unter dem Hashtag RuudReacts verkünden.



Ruud Gullit, der Mannschaftsführer des niederländischen Nationalteams und auch Mitglied des 1990 FIFA World Cup-Kaders war, sagte: "Es freut mich ungemein, gemeinsam mit einer Weltklasse-Marke wie Hisense, Teil eines solch bedeutsamen Ereignisses zu sein. Der World Cup kann ein emotionales Turnier sein und genau hier beginnt die Achterbahnfahrt! Das Hisense-Team hat einen unterhaltsamen Weg gefunden, mit den Fans zu interagieren und von den Geschichten zu profitieren, die mit der Endauslosung einhergehen, und ich bin sehr gespannt darauf, ihre Meinung zu den Ergebnissen zu erfahren. Ich bin mir sicher, dass einige feiern werden, während andere Bedauern verspüren werden - all dies ist der Beginn einer wunderbaren Reise!"



Zhu Dan, VP von Hisense International, fügte hinzu: "Die Endauslosung ist ein wichtiger Meilenstein und kennzeichnet den offiziellen Beginn der World Cup-Festivitäten mit Fans, die das Geschehen weltweit vom Fernseher aus miterleben. Die Bekanntgabe der Gruppen ist stets ein nervenaufreibender aber auch extrem aufregender Moment. Als offizieller Fernsehanbieter des 2018 FIFA World Cup freut es uns sehr, Mr. Gullit zu einem Teil des Events zu machen und ihn uns dabei helfen zu lassen, den Anlass für unsere Fans, die ULED-Fernsehgeräte verwenden, zu einem besonderen Ereignis werden zu lassen."



"Das Event ist auch ein besonderer Moment für unsere Marke. Während wir weltweit weiter wachsen, versuchen wir, dieses Sponsoring dazu zu nutzen, unseren Kunden mehr Erlebnisse und Mehrwert zu bieten. Wir fühlen uns geehrt, offizieller Sponsor des weltweit meistgeschauten Sportereignisses zu sein und glauben fest, dass der Wettbewerb den internationalen Bekanntheitsgrad und die Wertschätzung der Marke Hisense verbessern wird."



Hisenses Sponsoring des 2018 FIFA World Cup Russia ist eine bedeutende Sportmarketing-Veranstaltung. Während Hisense seine Geschäfte weltweit ausweitet, spielt Sportmarketing weiterhin eine sehr wichtige Rolle dabei, die Marke Hisense einem globalen Publikum vorzustellen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/613190/Ruud_Gullit.jpg



