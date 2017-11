Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta030/30.11.2017/14:20) - Wie am 14.06.2017 veröffentlicht, hat die S IMMO AG die von ihr ausgegebenen S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN AT0000795737 und ISIN AT0000630694; im Folgenden gemeinsam "S IMMO Genussscheine") mit Wirksamkeit zum 31.12.2017 gekündigt.



Nunmehr wird bekannt gegeben, dass die Feststellung der Höhe des Rückzahlungsanspruchs gemäß § 6 Abs 4 der Genussscheinbedingungen der S IMMO Genussscheine voraussichtlich am 04.04.2018 erfolgt. Die Höhe des Rückzahlungsanspruchs wird dann von der Gesellschaft veröffentlicht werden. Dementsprechend ist der Rückzahlungsanspruch gemäß § 6 Abs 5 der Genussscheinbedingungen der S IMMO Genussscheine voraussichtlich am 04.05.2018 zur Auszahlung an die Genussscheininhaber fällig.



Die S IMMO Genussscheine bleiben auch nach Wirksamwerden der Kündigung zum 31.12.2017 weiterhin im Marktsegment "other securities" der Wiener Börse unter gleichbleibenden ISINs handelbar. Der Handel in S IMMO Genussscheinen an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 30.04.2018 (letzte Auktion) beendet.



