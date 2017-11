Bern (ots) - Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die

Preissenkungen der ersten Tranche mit Preisänderungen von lediglich

30 Mio. Franken publiziert. Unter den heutigen Rahmenbedingungen wäre

jedoch ein zusätzliches Sparpotential von 270 Mio. Franken möglich.

Eine konsequente Anwendung des Kostengünstigkeitsprinzips und eine

Rekursmöglichkeit, wie sie im Expertenbericht des Bundesrates

empfohlen werden, ergäben weiteren erheblichen Spielraum zur Senkung

der Medikamentenpreise.



Seit 2014 liegt die gesetzlich vorgeschriebene

Dreijahresüberprüfung der Medikamentenpreise auf Eis. Dieses Jahr

überprüfte das BAG ca. 1'100 Medikamente mit insgesamt rund 3'750

Packungen, welche die Grundversicherung jährlich mit Fr. 2,5

Milliarden belasten. Bei den untersuchten Medikamenten handelt es

sich aber lediglich um ein Drittel aller zu überprüfenden

Medikamente. Im Zentrum steht die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.

Sie erfolgt anhand zweier Kriterien: 1) dem Durchschnittspreis im

Ausland von neun Vergleichsländern und 2) dem therapeutischen

Vergleich mit Medikamenten für die gleiche Erkrankung. Beide

Kriterien werden gleich gewichtet. Was die Wirtschaftlichkeit angeht,

müsste jedoch gemäss Artikel 43 Abs. 6 des

Krankenversicherungsgesetzes sowie verschiedenen

Bundesgerichtsurteilen die Grundversicherung bei vergleichbaren

Behandlungsalternativen nur für das günstigere Medikament aufkommen.



Sparpotenzial von 300 Millionen Franken bei konsequenter Umsetzung



Bei der gegenwärtigen Überprüfung sinken lediglich 5 % der

Packungen im Preis, 19 % bleiben preislich unverändert und bei den

restlichen 76 % der Packungen macht das BAG keine Angaben, ob sie

überprüft wurden. Die letzte Preisüberprüfung (2012-2014)

berücksichtigte nur den Auslandpreisvergleich (damaliger Eurokurs Fr.

1.26 bis Fr. 1.28). Würde heute einzig der Auslandpreis

berücksichtigt, würde dies beim gegenwärtig vom BAG angewendeten

Euro-Kurs von Fr. 1.09 eine Preisreduktion von rund 15 % bedeuten.



Mit einer konsequenten Umsetzung der gesetzlichen Kriterien wären

die Einsparungen damit wesentlich höher. Die Krankenversicherer

weisen auf Basis ihrer Kalkulation ein Einsparpotential von 300 Mio.

Franken aus.



Angesichts anhaltend steigender Kosten, die viele Schweizer

Haushalte belasten, fordert curafutura eine konsequente Umsetzung zur

vollständigen Nutzung dieses Einsparpotentials:



- Alle Medikamente mit gleichartiger Wirkung für den

therapeutischen Quervergleich einzubeziehen.



- Sämtliche Medikamentenpreise jährlich zu überprüfen, anstatt nur

jeweils ein Drittel pro Jahr.



- Das Kostengünstigkeitsprinzip zu wahren.



Den Krankenversicherern und den Patientenorganisationen soll zudem

eine Rekursmöglichkeit gegen die Entscheide des BAG eingeräumt

werden, damit sie sich im Interesse der Versicherten und Patienten

gegen zu hohe Preise zur Wehr setzen können.



Pius Zängerle, Direktor von curafutura: «Es ist schwer

verständlich, dass das BAG die gesetzliche Vorgabe noch nicht

umsetzt. Anders als bei den vielen verschiedenen Prämien gelingt es

dem BAG nicht, die Medikamentenpreise jährlich zu überprüfen.

curafutura fordert daher die jährliche Überprüfung der

Medikamentenpreise. Zusätzlich kann mit der Anwendung des

Kostengünstigkeitsprinzips sowie einer Rekursmöglichkeit der

Versicherer gegen die Entscheide des BAG ein zusätzlicher wirksamer

Beitrag zur Prämiendämpfung geleistet werden.»



curafutura - das sind die Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas

und KPT.



curafutura setzt sich ein für ein solidarisch gestaltetes und

wettbewerblich organisiertes Gesundheitssystem.



In ihrer Charta bekennt sich curafutura zum Wettbewerb im

schweizerischen Gesundheitswesen - als Grundlage von Qualität und

Innovation. Für die massvolle Regulierung des Systems, im Einklang

mit einer wirksamen Governance sowie einer nachhaltigen Finanzierung.

curafutura setzt auf eine starke Tarifpartnerschaft mit den

Leistungserbringern zugunsten von Qualität und Effizienz in der

medizinischen Versorgung.



Die vollständige Werte-Charta von curafutura ist abrufbar unter

http://www.curafutura.ch/ueber-uns/werte-charta/



Originaltext: Curafutura

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061838

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061838.rss2



Kontakt:

Pius Zängerle, Direktor

Telefon: 031 310 01 84; Mobile: 079 653 12 60;

pius.zaengerle@curafutura.ch



Ralph Kreuzer, Kommunikation

Telefon: 031 310 01 85; Mobile 079 635 12 09;

ralph.kreuzer@curafutura.ch