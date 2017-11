Washington - In den USA sind die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte im Oktober in etwa wie erwartet gestiegen. Die Einkommen erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten einen etwas schwächeren Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Konsumausgaben erhöhten sich erwartungsgemäss um 0,3 Prozent.

Die Inflation, gemessen ...

