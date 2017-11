Die Volkswagen-Kernmarke VW bleibt trotz früher Sparerfolge bei der mittelfristigen Rendite vorsichtig. Im Jahr 2020 strebt die Hausmarke mit dem blauen VW-Logo nun eine operative Umsatzrendite von 4 bis 5 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Bisher standen mindestens 4 Prozent als Ziel im Plan. In den ersten...

