Die Grünen kämpfen schon seit Jahren für ein Verbot des Unkrautkillers Glyphosat. Jetzt gehen sie in einem Video auf ihrer Facebook-Seite wohl einen Schritt zu weit. Falsche Bilder sorgen für Aufruhr im Netz.

Wer das Video der Grünen zum Thema Glyphosat sieht, muss meinen, auf deutschen Äckern wird mit für Mensch, Tier und Umwelt hochgiftigen Mitteln gearbeitet. Dabei scheint die Ökopartei es diesmal mit den Fakten nicht ganz so genau zu nehmen.

Am Montag hatte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) bei einer Abstimmung der EU-Kommission für eine Verlängerung der Zulassung des Herbizids um fünf Jahre gestimmt - und damit einen Eklat ausgelöst. Nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung hätte Schmidt sich bei der Abstimmung enthalten müssen, weil Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gegen eine Verlängerung war. Auch innerhalb der EU war die Entscheidung umstritten: In den vergangenen Jahren wurde selten über eine Zulassung so kontrovers diskutiert wie bei Glyphosat, das der US-Konzern Monsanto unter dem Markennamen Roundup vertreibt.

Besonders die Grünen sind seit langem engagiert im Kampf gegen das Mittel. Mit einem Facebook-Video sorgt die Partei nun allerdings für Aufruhr. Viele User merken an, dass das Video, das laut den Grünen zur Aufklärung über Glyphosat beitragen soll, falsche Fakten in Umlauf bringt.

Der kurze Clip wirbt mit den Worten "Warum das Ackergift so schädlich ist, zeigt unser Video. Teilen hilft bei der Aufklärung!". Darunter finden sich zahlreiche Kommentare, die dankbar klingen, die Grünen als "die Partei der Stunde" loben und in denen betont wird, dass "dieses Gift endlich verboten werden sollte". Aber viele werfen der Partei auch Irreführung vor. So schreibt eine Userin: "Es braucht wirklich nicht viel Fachwissen, um festzustellen, dass keines, aber auch wirklich keines dieser Fotos, die Ihr hier verwendet, im Zusammenhang mit Glyphosat steht." Und: "Auf Kosten der Sorge von Menschen um ihre Gesundheit Stimmung betreiben. Das ist in höchstem Maße verantwortungslos." Schaut man sich das Video genauer an, finden sich ...

