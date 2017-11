Wien - Der Fondsanbieter Fidelity International hat mitgeteilt, wie genau die angekündigte variable Managementgebühr ausgestaltet sein soll, so die Experten von "FONDS professionell".Anfang Oktober habe das Investmenthaus angekündigt, eine sogenannte "Fulcrum Fee" einzuführen.Das neue Gebührenmodell stelle "einen gleitenden Tarif dar, bei dem Risiko und Rendite in beide Richtungen geteilt werden", so der Fondsanbieter. Damit reagiere Fidelity auf die Kritik an den angeblich zu hohen Gebühren für aktives Asset Management. "Als Asset Manager stehen wir heute stärker denn je unter Beobachtung. Immer häufiger werden wir gefragt, ob unsere Leistung das Geld auch wert ist", habe Fidelity-Deutschlandchef Alexander Leisten jüngst im Interview mit FONDS professionell ONLINE gesagt.

