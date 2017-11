Wien - Die zunehmende Vernetzung offener Investmentfonds droht zu einem Risiko für die Finanzstabilität zu werden, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme die Bundesbank in ihrem "Finanzstabilitätsbericht 2017".Die Frankfurter Notenbank unterscheide zwischen indirekter und direkter Vernetzung. "Eine indirekte Vernetzung entsteht durch Investitionen in identische Wertpapiere, wodurch sich unterschiedliche Investmentfonds gleichen Marktpreisschocks aussetzen", heiße es in dem Bericht. Würden viele Fonds eine "artverwandte Risikostruktur" aufweisen, könne dies "gleichgerichtetes Verhalten in Stressphasen" begünstigen - und Notverkäufe beschleunigen.

