Naturally Splendid kündigt Rezepturen auf Basis von Hanfextrakt für das Gesundheitswesen an

VANCOUVER, British Columbia, 30. November 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich bekannt zu geben, dass mit CannaDyne Distribution Inc. (CannaDyne) - einem Unternehmen für Nährstoffrezepturen und Vertrieb von Rezepturen auf pflanzlicher Basis mit Spezialisierung auf Direktmarketing an Fachkräfte im Gesundheitswesen - eine strategische Partnerschaft abgeschlossen wurde. Vereinbarungsgemäß wird CannaDyne für das Gesundheitswesen eine Reihe von eigenen Rezepturen auf pflanzlicher Basis, die in erster Linie aus Hanfextrakten wie Hanföl und Hanfprotein bestehen, entwickeln. Von noch größerer Bedeutung ist jedoch, dass CannaDyne Rezepturen entwickeln wird, in denen die von Naturally Splendid entwickelten Inhaltsstoffe HempOmega und Hanfproteinisolat enthalten sind.

Es wurde bereits eine Produktionsanlage für die Herstellung der ersten Rezepturen gefunden, die voraussichtlich im 1. Quartal 2018 den Betrieb aufnehmen wird. CannaDyne hat die ersten achtzehn Rezepturen bereits an Naturally Splendid übergeben, eine Reihe weiterer Produkte für das Unternehmen ist noch in Entwicklung. In Regionen, wo dies zulässig ist, können diese Rezepturen zusätzlich mit CBD (Cannabidiol) verstärkt werden. Wayne Breen, CEO von CannaDyne, erklärt: Die Möglichkeit, Produkte aus einer der vielseitigsten Pflanzen von Mutter Erde zu entwickeln, und die positive Entwicklung der Rechtsvorschriften in Zusammenhang mit Industriehanf schaffen eine so großartige Ausgangslage für Produktinnovationen, wie ich sie seit vielen Jahren in der Produktrezeptur nicht gesehen habe. J. Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, berichtet: Die Vereinbarung mit CannaDyne sichert dem Unternehmen im wachstumsstarken Getränke- und Lebensmittelsektor eine ideale Position für die Nutzung von Hanfextrakten. Diese sich damit eröffnenden Chancen werden von einem geänderten Ernährungsverhalten hin zu mehr pflanzlicher Nahrung sowie von den jüngsten positiven Änderungsvorschlägen bei den aktuellen Vorschriften für Industriehanf in Kanada zusätzlich befeuert. Zu den geplanten Änderungen zählen auch die Extraktion und Rezeptur von CBD aus Industriehanf, mit dem Getränke, Esswaren und Produkte für die lokale Anwendung angereichert werden sollen. Die einschlägigen Vorschriften treten voraussichtlich im Jahr 2018 in Kraft.

Naturally Splendid hat bereits Vorarbeiten für Getränkerezepturen auf Basis von HempOmega geleistet und wird sich darum bemühen, diese Rezepturen zu vermarkten. CannaDyne wird eng mit einschlägigen Fachkräften des Unternehmens - wie z.B. Director Doug Mason, Gründer von Clearly Canadian, sowie Beirats-Mitglied Don Wood, ehemals CEO von Arrowhead Spring Water Ltd. - in der Entwicklung von HempOmega-Aufgussgetränken zusammenarbeiten. Im Rahmen weiterer F&E-Arbeiten soll Hanfproteinisolat auch in funktionellen Getränken und Sportgetränken Anwendung finden. Douglas Mason, Director bei Naturally Splendid, meint dazu: Noch nie seit meiner Zeit bei Clearly Canadian hat mich die Chance, eine neue Getränkelinie zu entwickeln, mit so viel Begeisterung erfüllt. Die strategische Ausrichtung auf die Entwicklung von Getränken im Hanf- und Cannabinoidsektor unter Einbindung der von Naturally Splendid entwickelten Inhaltsstoffe ist eine Chance für das Unternehmen, die zum absolut richtigen Zeitpunkt erfolgt. Der jüngste Deal zwischen Canopy und Constellation ist richtungsweisend für die Chancen, die dieser Zukunftsmarkt bietet.

Darüber hinaus eröffnen sich durch die jüngste Übernahme von Prosnack neue Möglichkeiten, um HempOmega und Hanfproteinisolat auch in funktionelle Getränke, Proteindrinks und Snacks als Nahrungsergänzung einzubinden. Sobald aufgrund der Rechtsvorschriften auch CBD als Nahrungsergänzung zulässig ist, wird das Unternehmen sein F&E-Programm erweitern und CBD in verschiedene Produktlinien einfließen lassen.

CannaDyne Distribution Inc. Unternehmensprofil

Das Führungsteam von CannaDyne kann gemeinsam auf 30 Jahre Erfahrung und Erfolge in der direkten Rezeptur, in der Wissensvermittlung sowie im Verkauf und Vertrieb von natürlichen Produkten verweisen. Das Spezialgebiet von CannaDyne ist der Verkauf, das Marketing und der Vertrieb von natürlichen Gesundheitsprodukten in Premium-Qualität sowie die direkte Unterstützung von Fachkräften im Gesundheitsweisen in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten mit Fachinformationen. CEO Wayne M. Breen war zuvor leitender Produktformulierer und technischer Berater bei Metagenics, einem Unternehmen für medizinische Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen USD. Zu seinen Aufgaben als medizinischer Ansprechpartner für Ärzte in Kanada und den Vereinigten Staaten zählte unter anderem eine ausgedehnte Reisetätigkeit in Nordamerika zur Aufklärung der Ärzte über Produktinformationen und funktionelle Medizin. Vic Vicic, Director of Sales & Marketing bei CannaDyne, hat als Berater für funktionelle Medizin beim Branchenführer Metagenics umfangreiche Erfahrungen im Direktvertrieb von Nahrungsergänzungsmittel an medizinische Fachkräfte gesammelt. Vic ist außerdem zertifizierter Lifestyle-Experte und Heilpraktiker für funktionelle Medizin, der Menschen mit verschiedenen chronischen Erkrankungen unterstützt und dabei seine Leidenschaft als Berater in Ernährungsfragen auslebt.

CannaDyne ist spezialisiert auf Fortbildungen und Produkttraining und bietet Ärzten, die den Wert von hochwertigen natürlichen Gesundheitsprodukten schätzen, klinische & fachliche Unterstützung. Durch die Strategie der direkten Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften ist das Unternehmen in der Lage, die spezifischen Bedürfnisse und Trends des Markts zu erkennen und seine einzigartige Plattform für Zusatzleistungen strategisch zu positionieren, um die Patienten bei der Optimierung ihres Gesundheitszustandes und ihrer Lebensqualität zu unterstützen und den medizinischen Fachkräften dabei zu helfen, durch strategischen Geschäftsaufbau eine florierende Praxis zu betreiben und gleichzeitig auf eine effiziente klinische Ernährung zu achten.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Produktionsanlage wurde von POS BPC Manufacturing Inc. - einem Unternehmen, das zu 51 % NSE und zu 49 % POS Holdings gehört - angemietet und wird auch von diesem betrieben. Die Anlage ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41640 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41640&tr=1

