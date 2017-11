=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin November 08:15 DE/S&P Global Ratings, PK zum Thema: "Infrastrukturfinanzierung in Deutschland: Zwischen Investitionsdruck und Haushaltskonsolidierung", Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 58,5 zuvor: 57,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 56,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,5 1. Veröff.: 62,5 zuvor: 60,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,0 1. Veröff.: 60,0 zuvor: 58,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 56,7 zuvor: 56,3 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Little Rock 15:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Border Economic Development and Entrepreneurship Symposium, McAllen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 54,6 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:15 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), Philadelphia *** - US/Kfz-Absatz November - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch), Bulgarien (Fitch und S&P), Irland (S&P), Schweden (Moody's) ===

