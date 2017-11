Liebe Leser,

Tesla konnte nun wieder leicht an Wert gewinnen. Dennoch gehen Chartanalysten von einem weiteren Kursrutsch aus. Wahrscheinlich gehe es bis zu 200 Euro nach unten, womit ein Abwärtspotenzial von mehr als 20 % bestehe. Dies könnte für Short-Investoren interessant werden. Konkret: Die Aktie befindet sich inzwischen in einem übergeordneten, wenn auch leichten Abwärtstrend. Denn die Notierungen sind innerhalb von einem Monat um fast 6 % nach unten gerutscht und haben dabei am ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...