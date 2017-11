Was für Jobsucher eine Chance ist, gerät für so manches Unternehmen zum Problem: Mit dem andauernden Job-Boom bleiben immer öfter freie Stellen unbesetzt - Firmenchefs sorgen sich über den Mangel an Fachkräften.

Die Spezialpumpen des Unternehmens sind weltweit gefragt. Felix Kleinert, Geschäftsführer der Firma Netzsch Pumpen & Systeme im oberbayerischen Waldkraiburg, könnte sich also eigentlich zufrieden zurücklehnen. Dass er sich dennoch um die Zukunft des einen oder anderen deutschen Netzsch-Standortes sorgt, hat vor allem einen Grund: Für das mittelständische Industrieunternehmen wird es immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu rekrutieren. Derzeit beschäftigt der Pumpenbereich der Firmengruppe weltweit rund 2000 Mitarbeiter.

"Für einfache Bereiche Leute zu finden, geht ja noch", schildert Kleinert die Lage. "Aber im IT-Bereich, etwa bei der Suche nach SAP-Experten, ist hier in Oberbayern ein regelrechter Kampf um die Köpfe entstanden. Je anspruchsvoller die Stelle, desto schwieriger ist es, jemand zu finden. Da nutzt auch viel Geld nichts". Allein im IT-Bereich könnte Kleinert sofort zwei bis drei Mitarbeiter einstellen - wenn es sie denn gäbe. Denn in der Boom-Region Oberbayern herrscht bei einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent im Oktober praktisch Vollbeschäftigung.

Kleinert steht damit nach Einschätzung von Wirtschaftsverbänden und Arbeitsmarktforschern nicht alleine da. Zehntausende von Unternehmen fühlen sich wegen des Fachkräftemangels in ihren Expansionsbestrebungen ausgebremst. So hat das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im dritten Quartal fast 1,1 ...

