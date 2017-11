Um 16:45 Uhr am vergangenen Samstag hätte die Welt für die Anhänger von Borussia Dortmund nicht schöner sein können. Im Lokalderby gegen den Erzrivalen Schalke 04 waren zu diesem Zeitpunkt rund 60 Minuten gespielt und der BVB führte dank einer furiosen Anfangsphase mit 4:0. Dann erzielte Guido Burgstaller den vermeintlichen Ehrentreffer für die Gäste und das Elend nahm seinen Lauf.Nach dem 4:4-Ausgleich in der Nachspielzeit war die eben noch so euphorische Stimmung endgültig auf dem Nullpunkt angelangt. Schlimmer hätte dieser Tag letztendlich nicht laufen können. Die Quittung dafür erhielten Spieler und Trainer noch am Montag, als sie während der Aktionärsversammlung ausgepfiffen und ausgebuht wurden. Ohne den 35-minütigen Blackout am Samstagnachmittag wären stattdessen sicher tosender Applaus und euphorische Jubelarien angesagt gewesen. So schnelllebig ist das Fußballgeschäft.An der Börse war die Reaktion deutlich weniger dramatisch. Das lag aber wohl daran, dass die BVB-Aktie schon vorher deutlich an Wert verloren hatte. Denn Probleme hat der Verein nicht erst seit der Derby-Schmach am Samstag. Anderen börsengelisteten Fußball-Clubs ergeht es da momentan deutlich besser.Dembélé-Verkauf pusht die EinnahmenDie Zahlen, die BVB-Boss Hans-Joachim Watzke den Anteilseignern am Montag präsentierte, waren zwar nicht neu, konnten sich aber dennoch sehen lassen. Im vergangenen Geschäftsjahr, das bei den Dortmundern passend zur Fußball-Saison immer schon im Juni endet, wurde ein Rekordumsatz erzielt. Auch beim Gewinn gelang wieder ein Anstieg. Die Aussichten für das laufende Jahr sind ebenfalls positiv, wie die zuletzt vorgelegten ...

