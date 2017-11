Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesländer wollen einen härteren Kurs gegen den Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel einschlagen und dazu einen Gesetzentwurf vorlegen. Betreiber von Internetmarktplätzen sollen demnach in Haftung genommen werden können, wenn bei ihnen tätige Händler die Umsatzsteuer nicht abführen. Einen entsprechenden Beschluss traf die Finanzministerkonferenz der Länder, wie das Hessische Finanzministerium mitteilte. Den entsprechenden Gesetzentwurf wollten die Länder gemeinsam mit dem Bund im ersten Quartal 2018 erarbeiten.

Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann und Hessens Finanzminister Thomas Schäfer betonten, es gehe um geschätzte Steuerausfälle im hohen dreistelligen Millionenbereich, und forderten ein schnelles Vorgehen. "Wir behalten uns daher weiterhin vor, mit einer Bundesratsinitiative unserer Länder aufs Tempo zu drücken." Dass eine schwierige Regierungsfindung in Berlin wichtige Schritte im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit verzögere, werde man nicht hinnehmen.

Eine Arbeitsgruppe der Finanzressorts von Bund und Ländern hatte Vorschläge erarbeitet, wie der Steuerbetrug beim Internethandel bekämpft werden kann. Die Länderfinanzminister stimmten dem laut den Angaben bei ihrer Sitzung zu. "Damit sollen die Marktplatzbetreiber haften, wenn die Umsatzsteuer nicht abgeführt wird", erklärte Sitzmann. Die Haftung würde greifen, wenn Marktplatzbetreiber die steuerliche Registrierung eines Händlers nicht nachweisen könnten, und wenn ein Finanzamt dem Betreiber mitteile, dass der Händler seinen steuerlichen Pflichten nicht nachkomme.

Schäfer und Sitzmann sprachen sich aber für noch weitergehende Regelungen aus und betonten, sie könnten sich "eine Art Quellensteuer bei den Marktplatzbetreibern gut vorstellen". An einem Vorschlag dazu wollten die Länder in den kommenden Monaten arbeiten. Das Geld der Kunden ginge vom Betreiber netto an den Verkäufer und die Umsatzsteuer direkt an das Finanzamt, so das Modell.

Das Finanzministerium in Wiesbaden betonte, es seien vor allem günstige Massenprodukte, bei denen der Wettbewerb massiv eingeschränkt sei. Insbesondere in der Volksrepublik China und in Hongkong säßen Unternehmen, die Waren in die EU einführten und sie dort auf virtuellen Marktplätzen zwischenlagerten, bei denen die Kunden sie dann online bestellten. Weil die Händler aus dem Ausland nicht steuerlich registriert seien, umgingen sie die Finanzverwaltung und kassierten die Umsatzsteuer selbst mit ein.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 08:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.