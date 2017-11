Auðkenni útgefanda/Trade ticker:



MARL



Nafn útgefanda/Issuer:



Marel hf.



Dagsetning tilkynningar/Date of announcement



30.11.2017



Nafn fruminnherja/Name primary insider:



Folkert Bölger



Tengsl fruminnherja við útgefanda/Insider's relation with the issuer:



Yfirmaður alþjóðlegrar aðfanga- og framleiðslustýringar/ Executive Vice President Global Supply Chain



Dagsetning viðskipta/Date of transaction:



30.11.2017



Tímasetning viðskipta/Time of transaction:





Tegund fjármálagernings/Type of financial instrument:



Hlutabréf/Equities



Kaup eða sala/Buy or Sell:



Kaup/Buy



Fjöldi hluta/Number of shares:



17.862





Verð pr. Hlut/Price per share:



327,5 ISK



Fjöldi hluta í eigu fruminnherja eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:



17.862



Fjöldi hluta sem fruminnherji á kauprétt að/Primary insider's option holdings after the transaction:



0



Fjöldi hluta fjárhagslega tengdra aðila eftir viðskipti/Related parties' holdings after the transaction:



0



Dagsetning lokauppgjörs*/Date of settlement*:





Athugasemdir*/Comments*: