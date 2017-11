Der Greenback baut einen Teil seiner anfänglichen Gewinne ab und so steigt der EUR/USD über 1,1850, nach dem die US Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. EUR/USD Gebote nach US Daten Das Paar konnte seine Erholung beschleunigen, nach dem die US Inflation in Form des Kern PCE im Oktober der Prognose entsprach. Auf Monatsbasis ist ein Anstieg der Verbraucherpreise ...

