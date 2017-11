Der GBP/USD zeigte keine große Reaktion auf die Veröffentlichung der US Wirtschaftsdaten und so hält er an seinen Gewinnen in der Nähe des 2-Monatshoch fest. Die US Daten zeigten, dass die Privatausgaben im Oktober auf 0,3 % gesunken sind, was die leicht besser als erwarteten Privateinkommen von 0,4 % überschattet. Das von der Fed bevorzugte Maß für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...