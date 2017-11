Apple will in Zukunft wichtige Bauteile für seine Produkte selbst entwerfen. Nach Bekanntgabe brach der Kurs des schwäbisch-englischen Chip-Zulieferers Dialog Semiconductor um 22 Prozent ein.

Apple will einem Medienbericht zufolge künftig mehr wichtige Bauteile für seine Produkte im eigenen Haus entwerfen. Der US-Konzern wolle ab 2018 das Design von Chips zur Stromsteuerung in iPhones selbst übernehmen, meldete die japanische Tageszeitung "Nikkei" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Die Sorge um dadurch schwindende Großaufträge sorgte beim schwäbisch-englischen Chip-Entwickler Dialog ...

