Der Wert von Kryptowährungen wie Bitcoins explodiert derzeit förmlich. Dennoch sprechen sich amerikanische und europäische Notenbanken gegen die Entwicklung eigener Digitaldevisen aus. Interesse aber ist bekundet.

Währungshüter in Deutschland und den USA haben Gedankenspielen zu digitalen Zentralbank-Währungen vorerst eine Absage erteilt. Von Cyber-Bargeld könnten erhebliche Konsequenzen für das Finanzsystem und die Finanzstabilität ausgehen, die aus heutiger Sicht nicht abschätzbar seien, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele am Donnerstag in Berlin. "Deshalb ist die Emission digitalen Zentralbank-Geldes aus unserer Sicht in einem vorhersehbaren Zeitraum keine realistische Option." Auch die US-Notenbank plant nach den Worten des Fed-Chefs von San Francisco, John Williams, keine eigene Digitalwährung.

Der Kurs der Cyberwährung Bitcoin hatte diese Woche erstmals die Marke von 10.000 Dollar geknackt. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus mehr als 1000 Prozent. Es gibt ...

