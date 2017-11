Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mönch, Gelehrter und gefeierter Bestseller-Autor: Ahjan Brahm wurde 1951 als Peter Betts in London geboren und ist heute einer der angesehensten Buddhismus-Experten unserer Zeit. Mit seinen Geschichten wie "Die Kuh, die weinte" schenkt der Mönch Millionen Menschen weltweit Inspiration. Für Happinez (EVT 30.11.) erklärte Ahjan Brahm sich zu seinem bisher einzigen Interview bereit. Dabei spricht er über seinen Lebensweg und die Werte, mit denen er innere Zufriedenheit erlangte.



Der Weg ins Kloster



Als Kind träumte Ahja Brahm davon, Lokführer zu werden, doch es kam anders. "Ich entdeckte etwas, was mir noch besser gefiel: nichts tun", erzählt der 66-Jährige. "Ich ging lieber in eine der vielen Kirchen Londons. Gebetet habe ich nie: Ich wollte da einfach nur sitzen." Den entscheidenden Anstoß sich mit dem Buddhismus zu befassen, bekam der junge Peter von seinem Vater: "Ich war 13. Papa fuhr mit mir durch die Stadt. Plötzlich sagte er: 'Ganz gleich, was du in deinem Leben tun wirst, mein Sohn, die Tür zu meinem Haus wird dir immer offen stehen.' Es war, als ob er in mir eine kleine Kerze anzündete, die seitdem leuchtet: Liebe. Bedingungslose Liebe." Danach las der heutige Buddhismus-Gelehrte auf der Suche nach sich selbst die religiösen Schriften. "Ich las die Bibel, den Koran, vertiefte mich in buddhistische Schriften. Sie elektrisierten mich geradezu", erzählt der Mönch.



Dennoch studierte Ahjam Brahm zuerst Physik, bevor er mit 23 Jahren den Entschluss fasste, nach Thailand in ein buddhistisches Kloster zu gehen. "Manchmal, wenn wir zu viel wissen, verstehen wir zu wenig", erklärt Ahjam Brahm seine Entscheidung. "Und ich wollte verstehen. Suchte etwas Tieferes. Sinnhaftigeres. Ich wollte mehr von diesem unglaublich schönen Gefühl, das ich in der Stille hatte."



Die Lehre der Akzeptanz



Eine seiner wichtigsten Lektionen war die Akzeptanz. "Es ist die Grundregel meines Lebens: Akzeptanz. Annehmen, was ist. Wir neigen dazu, ständig nach dem 'Warum' zu forschen. Dieses Hin-und-her-Analysieren führt zu nichts. Es ist, wie es ist. Unsere Haltung, unser Blickwinkel entscheidet, wie wir mit einer Situation umgehen", erklärt Ahjan Brahm. Akzeptanz findet der Mönch durch die Konzentration auf das Gute. "Wir sehen zu schwarz. Sehen immer nur, was nicht in Ordnung ist. Wahre Schönheit liegt im Annehmen der Unvollkommenheit", so der Buddhismus-Gelehrte. "Seitdem achte ich mehr auf das Gelungene, auf das Gute, statt auf die Fehler."



Hinweis für die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 30. November im Handel). Diese Meldung ist unter der Quellenangabe "Happinez" zur Veröffentlichung frei.



Über Happinez



Happinez ist das erste Mindstyle-Magazin für anspruchsvolle Frauen, die materiellen Luxus mit innerer Zufriedenheit kombinieren. Im Juni 2010 begründete die Zeitschrift das Segment auf dem deutschen Markt und markiert damit das neue gesellschaftliche Bewusstsein für wahren Luxus: Zeit, Gelassenheit und innere Stärke. Es eröffnet der anspruchsvollen Leserin durch fundierte, informative Beiträge mit Interviews, Reportagen und Kolumnen von populären Autoren einen verständlichen Zugang zu einem breiten Themenspektrum mit den Schwerpunkten Weisheit, Psychologie und Spiritualität. Happinez besticht durch ein einzigartiges Design, eine beeindruckende, großzügige Fotografie sowie eine opulente Bildsprache. Das Mindstyle-Magazin erscheint achtmal pro Jahr zu einem Copy-Preis von 5,40 EUR mit einer Auflage von 125.716 Exemplaren (Verkaufte Auflagen nach IVW II/2017).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, happinez newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111841.rss2



Pressekontakt:



Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Anna Hezel T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup