Mit sehr positiven Neuigkeiten kann heute die kanadische Trigon Metals (WKN A2DJTS / TSX-V TM) aufwarten. Denn das Unternehmen legt die Ergebnisse metallurgischer Tests vor, welche die bisher angenommenen Werte verbessern! Trigon hatte die Metallurgietests an historischen Bohrkernen aus dem Gebiet der Kupfermine Kombat in Namibia, in dem man in Zukunft im Tagebau fördern will, in Auftrag gegeben. Damit wurden zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...