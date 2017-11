Der Trend hin zu Sonnenhaus-Konzepten in Mehrfamilienhäusern und im Geschosswohnungsbau setzt sich fort. Dies zeigte sich auf der Jahreshauptversammlung des Sonnenhaus-Institut e.V. vergangene Woche in Straubing. Zugleicht heben die Mitglieder die Öffnung des traditionell mit großen Solarthermieanlagen verbundenen Sonnenhaus-Konzeptes für Photovoltaik und Wärmepumpen bekräftigt. 2018 will der Verein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...