Hamburg - Der Erfolgsfonds Aramea Rendite Plus (ISIN DE000A0NEKQ8/ WKN A0NEKQ), der schwerpunktmäßig in Nachranganleihen investiert, bekommt einen Schwesterfonds, Aramea Rendite Plus Nachhaltig (ISIN nicht bekannt/ WKN A2DTL7, R-Tranche), so Aramea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

