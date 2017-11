Wien - M&G Investments hat einen neuen Infrastruktur-Aktienfonds aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Portfolio M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (ISIN LU1665237613/ WKN A2DXT7) werde von Alex Araujo verwaltet, der den Neuling so erkläre: "Der Fonds investiert in Unternehmen, die Infrastrukturanlagen besitzen und betreiben, auf die wir uns im täglichen Leben verlassen. Dazu gehören Versorgungswerke, Energieunternehmen und Verkehrsbetreiber." Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung sei die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg stabil, was diese Titel widerstandsfähiger mache, sei Araujo überzeugt.

