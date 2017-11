Grünen-Chefin Simone Peter begrüßt den auf dem EU-Afrika-Gipfel beschlossenen Evakuierungsplan für ausreisewillige Migranten. "Die Evakuierung von Flüchtlingen aus den libyschen Sklaven- und Folterlagern ist längst überfällig", sagte Peter der "Heilbronner Stimme" (Freitagsausgabe).

"Der vom libyschen Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch zugesagte Zugang von UNHCR und IOM zu den Lagern muss jetzt schnell organisiert werden, um die Menschen in Sicherheit zu bringen." Dabei müsse auch die EU Verantwortung übernehmen und zügig Plätze für die Evakuierten zur Verfügung stellen. "Nicht erst seit gestern ist den politisch Verantwortlichen von Berlin bis Brüssel bekannt, unter welch traumatischen Umständen Menschen in Libyen gefangen gehalten werden", so die Grünen-Chefin. "Das bezeugen etliche Berichte von Hilfsorganisationen bis hin zum Auswärtigen Amt."

Es dürfe keine weitere Kooperation zwischen der Europäischen Union und Libyen in Fragen der Flüchtlingsabwehr geben.