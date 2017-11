von Peter Gewalt, €uro am Sonntag Mehr als 23 Prozent Plus in den ersten zehn Monaten dieses Jahres, und damit klar besser als die Wertentwicklung von Dow Jones, DAX, MSCI World oder S & P 500 im gleichen Zeitraum. Der Aktienindex UNGSII SCR 300 sorgt aktuell bei institutionellen Anlegern für Furore. Denn hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...