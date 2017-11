Dieses Spiel begannen wir bereits am 28.10. in der Actien-Börse Nr.43/44/17. Nun wird es ernst. Die großen Handelsplätze erwägen den definitiven Einstieg in die Kryptowährungen mit dem Angebot der Zulassung für Bitcoin-Futures, sowohl für institutionelle wie private Anleger.



Beide Großen, CME GROUP und CBOE, reichten bereits Anträge bei der zuständigen US-Finanzaufsicht ein. Die Zürcher Banker sind noch schneller, so offeriert die Bank Vontobel in Zürich Futures sowohl für Call- wie Put-Positionen und der weltgrößte börsennotierte Hedge-Funds MAN GROUP bietet gleichfalls Bitcoin-Futures an.



Als letzte überlegen GOLDMAN SACHS und MORGAN STANLEY das Gleiche. Das hat zur Folge:



Das Thema Bitcoin nehmen wir ernst, wie in der AB-Daily mehrfach kommentiert. Fundamental ist nichts zu greifen, sondern allein markttechnische Sorgfalt ergibt die Möglichkeit mitzuspielen. Dazu beachten Sie bitte die AB-Daily sorgfältiger. Für alle zum Üben im Kleinformat: BITCOIN GROUP SE, ISIN: DE000A1TNV91, aktueller Kurs um 86 Euro.



Lesen Sie mehr zu diesem und anderen Themen in der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 48 vom 02.12.2017! Falls Sie diese nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.de im Einzelabruf!



Weitere Themen u.a.:++ Das Geschäftsklima der deutschen Industrie++ Elektro-Mobilität wird ein Jahrhundert-Ereignis++ Die deutsche Chemie beeindruckt uns!++ BIOTEST: Die absolute Spekulation!++ DT. BETEILIGUNGS AG macht alles anders++ VTG nähert sich dem Korrekturboden++ SLM SOLUTIONS gleicht einem Jo-Jo-Spiel++ Wird CLARIANT zerlegt?++ Wiedergeburt von FOOT LOCKER?++ Gold sehr stark!