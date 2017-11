Elf Minuten lang war Donald Trumps Twitter-Account Anfang November offline. Nun outet sich der ehemalige Twitter-Mitarbeiter, der ihn deaktivierte. Er kommt aus Deutschland - und will es nicht mit Absicht gemacht haben.

Als er an seinem letzten Arbeitstag den Computer ausschaltete, ahnte Bahtiyar Duysak nicht, was er kurz vor Feierabend mit wenigen Klicks noch in Gang gesetzt hatte. Erst Stunden später erfuhr er von einer entfernten Bekannten und dann detaillierter aus den Medien: Der Twitter-Account des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika war deaktiviert worden. Elf Minuten lang. Und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit mit Duysaks Zutun.

Dass Donald Trump am 2. November auf Twitter für elf Minuten zum Schweigen gebracht wurde, freute einige Nutzer. Schließlich sind viele seiner Tweets provokant und sehr umstritten. Twitter selbst jedoch reagierte kleinlaut auf den Vorfall: "Wir werden Schritte einleiten, damit das nicht wieder vorkommt."

Die US-Internetseite "Techcrunch" hat den Mitarbeiter, der die Schritte zur Deaktivierung von Trumps Twitter-Account einleitete, nun ausfindig gemacht. ...

